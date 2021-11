La situation de la Société Promosport et les mécanismes d’organisation des paris sportifs ont fait l’objet d’une séance de travail, jeudi 25 novembre au ministère de la Jeunesse et des Sports.

La séance, qui s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, du directeur général de la société Promosport, Adel Zarmdini, et du directeur général des services communs, Abdelmonem Chefi, a permis de discuter de la situation de ladite société et de ses enjeux financiers, notamment avec l’augmentation du nombre des sociétés de paris sportifs illégaux.

Les deux parties ont également discuté d’un projet de décret réglementant l’activité des jeux de hasard et des paris sportifs d’intérêt général, en fixant les mécanismes et modalités d’exercice de cette activité sur le territoire national et sous le contrôle de l’Etat. Ce projet sera soumis au Conseil des ministres pour décider soit de maintenir le monopole de l’Etat sur le secteur, ou d’ouvrir l’activité au secteur privé et de l’organiser à travers des autorisations légales suivant des conditions techniques, financières et fiscales bien déterminées.

Il a été également question de discuter de la révision des mécanismes d’attribution des autorisations fiscales liées aux jeux de paris parallèles et d’examiner les conséquences de la situation administrative, législative et fiscale actuelle régulant le secteur, qui a causé des pertes importantes au budget de l’Etat et un épuisement de la devise.

La réunion a, d’autre part, porté sur l’organisation de la numérisation dans le domaine des paris sportifs en vue de lutter contre la corruption et de contribuer au soutien de l’économie nationale et au financement des programmes de jeunesse et de sport.