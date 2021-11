La présentation de l’état des lieux et des progrès réalisés dans les négociations sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), feront l’objet d’une conférence internationale de haut niveau, qui se tient les 26 et 27 novembre 2021 à Tunis.

La rencontre est une occasion pour présenter les différents instruments opérationnels de cet Accord et aussi une opportunité pour clarifier les rôles et identifier les besoins des différentes parties prenantes pour renforcer les capacités nationales de négociation et de mise en œuvre de l’Accord.

Cet événement, destiné particulièrement aux structures nationales concernées directement par la ZLECAf, notamment les secteurs public et privé, les organisations professionnelles, la société civile, le milieu universitaire…, verra la participation des représentants d’organisations régionales et internationales actives dans le domaine des Accords commerciaux africains, telles que la Commission de l’Union africaine, le secrétariat de la ZLECAf, la Banque mondiale, la Banque africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), le Centre du commerce international (ITC) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), mais aussi des représentants de principaux partenaires techniques et financiers exerçant en Tunisie.

Durant la conférence, un atelier restreint sera organisé sous forme de groupes de travail thématiques en présence des différentes parties prenantes nationales. Il sera dédié à la clarification des rôles dans le cadre du processus de l’Accord de la ZLECAf et à l’identification des besoins en assistance technique pour parvenir à remplir ces rôles.

L’objectif étant de collecter des propositions concrètes et réalistes à même de garantir une participation plus efficace dans les négociations, une meilleure exploitation des bénéfices de ce nouvel Accord et une mise en œuvre adéquate des obligations incombant à notre pays dans le cadre dudit Accord.

La conférence est organisée dans le cadre du projet ” Promotion des Exportations vers l’Afrique sub-saharienne ” (PEMA II) et la composante nationale du ” Programme d’appui à la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) “, qui sont mandatés par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) en Tunisie en collaboration avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations et le CEPEX.