La stratégie tunisienne de mise en œuvre de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), élaborée par le ministère du Commerce et du Développement des exportations avec l’appui de la CEA, sera présentée et validée le 16 décembre 2021 à Tunis. C’est ce qu’a annoncé, l’économiste du bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord, Aziz Jaid.

Intervenant à la réunion ad hoc d’experts sur le thème “Libérer le potentiel des chaînes de valeur Régionales en Afrique du Nord : Focus sur les secteurs pharmaceutique et la finance digitale”, organisée les 24 et 25 novembre 2021 à Marrakech, il a rappelé que la Commission économique pour l’Afrique, œuvre à accompagner techniquement les pays de l’Afrique du Nord dans l’élaboration de leur stratégique nationale afin de les aider à saisir les opportunités offertes par cette zone de libre échange.

La Tunisie avait ratifié, le 22 juillet 2020, la convention relative à la ZLECAF, qui vise à créer la plus grande zone de libre-échange au monde ayant le potentiel de rassembler plus de 1,2 milliard de personnes avec un PIB de plus de 2 500 milliards de dollars et d’inaugurer une nouvelle ère de développement pour le continent.

Lire aussi : 24 pays africains dont la Tunisie n’ont pas encore déposé les instruments de ratification de la ZLECAF

Cet accord a le potentiel de générer une gamme d’avantages grâce aux économies d’échelle, à l’expansion des échanges, à la transformation structurelle, à l’emploi productif et à la réduction de la pauvreté.

Selon les experts de la CEA, la ZLECAF peut aider le continent à réduire l’impact de la pandémie et accélérer sa reprise économique, grâce à une baisse de la fragmentation du marché continental, au développement de chaînes de valeur africaines et à la mise en place de conditions favorables à la diversification des économies.

La mise en place de la ZLECAF offrirait également, aux entreprises, dont les PME, particulièrement touchées par la Covid19, l’opportunité d’accéder à de nouveaux marchés d’approvisionnement et de vente, notamment en ligne.