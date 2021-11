En ce qui concerne la pluviométrie, le cumul mensuel a été excédentaire sur plusieurs régions (Grand Tunis, Bizerte, Béja, Jendouba, Kélibia, Monastir et Mahdia). L’excédent a été important sur le nord et a varié de 9% à Kélibia à 146% à Béja, alors que dans le reste du pays, le cumul a connu un déficit variant d’une station à l’autre (de 10% à Siliana à 93% à Tozeur).

Il est à noter que les pluies ne sont pas tombées tout au long du mois d’octobre à Kébili, Tataouine, Remada et El-Borma. Quant au cumul total mensuel sur toutes les stations (25 stations principales), il s’est élevé à 1 100,1 millimètres, alors que le cumul de référence pour les mêmes stations a été de 949,9 millimètres et l’excèdent, de 16 %.

Vents généralement faibles à modérés

Les vents ont été généralement faibles à modérés et leur vitesse a augmenté durant la période du 4 au 7 octobre 2021 sur les régions nord et sud du pays où la vitesse maximale a varié de 58 km/h à Jendouba à 72 km/h à Tabarka, atteignant 76 km/h à Zaghouan le 7 octobre 2021. La vitesse du vent a également augmenté pendant la période du 13 au 16 octobre sur les régions du centre et du sud avec une vitesse maximale allant de 58 km/h à Remada à 72 km/h à Mahdia et un maximum de 86 km/h à Monastir le 14 octobre. 2021.

Les vents ont été aussi forts les 24 et 25 octobre sur l’extrême nord et le centre-ouest du pays avec une vitesse maximale variant entre 60 km/h à Sidi Bouzid et 97 km/h à Bizerte et le maximum a été enregistré à Kasserine (101 km/h), le 5 octobre 2021.