La deuxième phase du programme de recyclage et de formation du personnel du secteur touristique sera lancée le 29 novembre 2021. Près de 2 500 employés mis en chômage technique bénéficieront de cette formation qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération tuniso-allemand.

Soutenu par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ce programme se poursuivra jusqu’au 25 février 2022 et s’articulera autour de plusieurs axes dont la sécurité, le protocole sanitaire et l’écologie, indique un communiqué.

Reçu par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, a souligné la prédisposition de son pays à continuer de soutenir les efforts de la Tunisie visant à développer son économie et à l’aider à surmonter les difficultés socio-économique, notamment, durant cette pandémie de Covid-19.

Il a également indiqué que le gouvernement allemand est attaché à renforcer la coopération avec la Tunisie notamment en matière d’emploi, de tourisme et d’appui aux PME.