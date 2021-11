Les marchés allemand, français et néerlandais sont les marchés les plus intéressés par la production nationale de la filière de la figue de barbarie, selon une étude de marché réalisée dans le cadre Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (PAMPAT 2).

Ce projet financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO) et est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), vise à améliorer l’accès aux marchés pour les produits issus du figuier de Barbarie en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le GIFRUITS et le CEPEX.

L’étude, dont un résumé est publié par l’ONAGRI, fait état d’un intérêt croissant pour les produits du cactus en Tunisie au cours des dernières années. En effet, en 2014, cette filière avait encore du mal à se développer. Le secteur ne comptait alors que 5 entreprises de transformation avec des produits presque méconnus et des attentes très limitées. Aujourd’hui, une véritable métamorphose est constatée dans le secteur où le nombre d’entreprises opérant dans la valorisation de la figue de Barbarie est passé à 47.

Le produit phare de la filière du cactus est l’huile de pépins de figue de Barbarie biologique, un produit dermatologique anti-âge qui est considéré comme le fer de lance de la nouvelle cosmétique tunisienne. Mais le cactus est une plante qui offre beaucoup d’opportunités de valorisation et le potentiel pour la diversification des produits reste très large.

Ainsi l’étude de marché qui vient d’être publiée analyse en détail les marchés importateurs les plus prometteurs pour plusieurs produits tunisiens de la filière du cactus.

Il en ressort, que pour la figue de Barbarie fraîche, trois pays ont manifesté le plus grand intérêt. Il s’agit de l’Allemagne, la France, et les Pays Bas. La Poudre de pépins ou poudre de raquette du figuier de Barbarie, elle, intéresse l’Allemagne, la France et le Royaume Uni.

Toujours selon cette étude, les marchés intéressés par le jus de figue de Barbarie sont les Pays Bas, l’Allemagne, la France et le Royaume Uni. Le Vinaigre de figue de Barbarie intéresse plutôt la France et les Etats-Unis. Quant à la Purée de figue de Barbarie, ce sont l’Allemagne et le Royaume Uni qui arrivent en tête des marchés potentiels.

Ainsi pour favoriser la commercialisation des produits de la filière de figue de Barbarie vers les trois pays les plus intéressés, trois guides d’accès aux marchés allemand, français et néerlandais ont été élaborés et publiés dans le cadre de cette étude.

La publication montre aussi que la Tunisie possède tous les atouts pour réussir à développer davantage le secteur du cactus. En effet, la Tunisie qui compte 600 000 hectares de figuiers de Barbarie, est classée 5ème dans le monde en terme de surface cultivée et figure parmi le top trois, en terme de production de figues de Barbarie issues de plantations commerciales. En ce qui concerne la production certifiée biologique des figues de Barbarie, la Tunisie arrive en première position selon l’Agence Bio, l’agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique.