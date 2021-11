Selectour, premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France, annonce avoir choisi la Tunisie pour la tenue de son 11e congrès, du 2 au 5 décembre 2021 à Hammamet.

Il s’agit de la première grande rencontre des professionnels du tourisme français en présentiel après la crise consécutive à la pandémie de Covid-19. Elle réunira plus de 550 participants dont les principaux dirigeants du secteur qui feront le déplacement au départ de Paris et de plusieurs villes de province sur les vols de deux compagnies aériennes partenaires, Tunisair et Air France.

Le congrès de Selectour rassemblera les principaux tours-opérateurs, les dirigeants des compagnies aériennes, des entreprises agissant dans le tourisme, les directeurs d’agences de voyages et de centrales de réservation, des croisiéristes, loueurs de voitures et représentants de plusieurs structures professionnelles.

Après de longs mois de distanciation, ce congrès marque la reprise tant attendue et offre à tous l’occasion de parler d’avenir et de reconstruction dans le sillage de la reprise souhaitée par tout l’écosystème touristique français.

« Nous avons choisi de nous retrouver en Tunisie pour au moins 2 raisons » a expliqué Laurent Abitbol, président de Selectour. « D’abord parce que c’est un pays ami et qui reçoit énormément de touristes français, ensuite parce qu’il offre de nombreux départs de province ».

L’ouverture de la plénière est prévue le 3 décembre à l’hôtel Les Orangers Garden Villas & Bungalows 5* à Hammamet en présence de Laurent Abitbol et Valéry Muggeo, président de la coopérative Selectour.

« Nos partenaires tunisiens mettront à notre disposition tout leur savoir-faire habituel pour que ce rendez-vous se tienne dans les meilleures conditions, grâce aussi au soutien des autorités de ce pays qui ont tout mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de notre congrès » a également souligné le président du réseau.

Outre les hauts responsables du tourisme français, le congrès d’Hammamet sera marqué par un invité politique de marque, en l’occurrence le 7e président de la 5e République, François Hollande, qui donnera une conférence le 4 décembre.

Le monde du sport sera partie-prenante du congrès de Selectour avec la présence annoncée notamment de Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique lyonnais (en sa qualité de fondateur de la Cegid) ou encore celle de Fabien Galthié, entraîneur et sélectionneur de l’Equipe de France de Rugby.

Le congrès marque également le 50e anniversaire de la création de Selectour et ambitionne de marquer un nouveau départ pour le monde du tourisme et du voyage de l’après-Covid.

A propos de Selectour :

Le groupe Selectour est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France : 1200 agences en sont membres, réparties sur tout le territoire et les DOM. C’est un distributeur de voyages reconnu sur le marché français, aussi bien dans le domaine du tourisme que dans le voyage d’affaires.

En agence de voyages comme sur internet, le groupe propose une très grande diversité d’offres. Sa puissance de négociation avec les fournisseurs lui permet de proposer les meilleurs prix, en toute indépendance.

Selectour est né de la fusion de deux réseaux historiques de la distribution de voyages en France : en janvier 2010, les groupements Selectour, créé en 1971, et AFAT Voyages, créé en 1989, ont fusionné pour donner naissance à un groupe puissant, qui conserve une particularité chère aux deux réseaux fondateurs : l’indépendance. Les agences adhérentes conservent leur autonomie, et le réseau est structuré en coopératives.