Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a été nommé “gouverneur aux conseils des gouverneurs des institutions financières internationales” auxquelles l’Etat tunisien participe à leur capital, en application du décret présidentiel n°2021-168 du 15 novembre 2021 publié mercredi 17 novembre 2021 dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Saied représentera ainsi la Tunisie auprès de dix institutions financières internationales, à savoir le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds Africa 50, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds international de développement agricole (FIDA), la Banque islamique de développement (BID) et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Il assurera également les fonctions de gouverneur aux conseils des gouverneurs auprès de l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricoles et la Société arabe pour la garantie des investissements et du crédit à l’exportation.

Cette nouvelle nomination prend effet à compter du 11 octobre 2021, selon le JORT.