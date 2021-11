Après son lancement en 2013 au Kef, puis de faire escale à Béja, Gabes, Sfax, Tozeur, Jendouba et Monastir en 2019, le festival de la création de l’UGTT (Union générale tunisienne du travail) revient après deux années d’interruption à cause la pandémie de la Covid-19, cette fois-ci à Nabeul, et ce du 25 au 27 novembre 2021.

Organisée avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, l’édition 2021, annonce son directeur, Mourad Ridene, portera le nom du célèbre écrivain et homme d’Etat tunisien Mahmoud El Messadi.

Il a précisé qu’il s’agit non seulement d’un hommage à la mémoire d’un penseur et d’un écrivain natif de la région de Nabeul mais aussi une occasion pour faire découvrir l’aspect méconnu en lui en tant que syndicaliste de grand calibre.

En effet, a-t-il ajouté, Mahmoud El Messadi est considéré comme l’un des principaux leaders du mouvement syndicaliste en Tunisie dès lors qu’il a occupé la responsabilité de diriger l’Union générale tunisienne du travail après l’assassinat du leader et fondateur de l’UGTT Farhat Hached. “La succession d’El Messadi à Farhat Hached illustre parfaitement l’émergence d’une nouvelle génération de syndicalistes, celle des fonctionnaires”.

Dans ce sens, le festival consacrera dans sa programmation variée une conférence sur “El Messadi et son rôle dans l’édification de la Tunisie contemporaine” qui sera accompagnée de témoignages de ceux qui l’ont côtoyé de près ainsi que d’un film documentaire sur son parcours littéraire, intellectuel, politique et syndicaliste.

Parlant du festival, Mourad Ridene a indiqué à l’agence TAP en marge de la conférence de presse organisée mercredi pour dévoiler les grandes lignes de la programmation culturelle et artistique, que cet événement s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’UGTT sur la vie culturelle. C’est une manière d’exprimer que l’UGTT n’est pas synonyme de revendications ou de grèves ou de militantisme mais il s’agit d’une organisation nationale réformiste engagée dans l’investissement dans la culture et le savoir ainsi que dans les questions sociales et économiques.

En ce qui concerne le programme, il a indiqué que l’ouverture aura lieu en présence du secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi et de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi et sera marquée par l’inauguration d’une grande fresque sur la façade du bureau régional de l’UGTT à Nabeul.

La musique sera présente par trois concerts de registres différents. Le jeudi 25 novembre (19h00) au centre culturel Néapolis se tiendra le concert “Parfums de Nabeul” qui sera organisé par une pléiade d’artistes de la région en guise d’hommage posthume aux symboles de la chanson tunisienne natifs de la région comme Naama, Youssef Temimi et Belguith Sayadi.

La chanson engagée sera présente à travers le concert “Ouyoun el kalem” d’Amel Hamrouni et Khemais El Bahri et ce, le vendredi 26 novembre au centre culturel Néapolis de Nabeul. Ce spectacle se veut aussi un hommage posthume aux symboles de la chanson engagée de la région à savoir Zine Essafi et Hedi Guella.

Le troisième spectacle est à connotation soufie ” Nandah el Asyed” de l’ensemble de Mohamed El Beskri et ce, le 27 novembre à Yasmine Hammamet.

Le théâtre sera également présent avec la programmation de plusieurs pièces et représentations qui se tiendront à Korba, Tazarka, et au centre culturel universitaire et estudiantin de Nabeul.

Le volet pédagogique sera marqué par l’organisation d’une série de conférences notamment sur la culture touristique et les changements climatiques ainsi que des ateliers et des workshops notamment de mosaïque, de céramique et des ateliers d’animation diverse destinés aux enfants. Des expositions photographiques sur les monuments et les sites de la région de Nabeul ainsi que sur le mouvement syndical à travers l’histoire sont également au programme. Une exposition sur les métiers et les arts est prévue à la Foire de Nabeul. Des projections cinématographiques suivies de débats sont également prévues.

“Avec les arts on promeut” est l’intitulé d’une exposition collective d’arts plastiques qui aura lieu au centre culturel Néapolis de Nabeul.