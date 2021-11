Les Rencontres méditerranéennes des ressources humaines (MED RH*) se sont tenues les 12 et 13 novembre 2021 à Hammamet avec une thématique avant-gardiste.

Cette cinquième édition a traité la question du «Coping Capacity» – ou capacité d’adaptation en français, Car cette capacité à trouver une solution en toutes circonstances et à savoir se comporter en fonction de chaque situation est essentielle dans les situations de stress, de difficulté ou de changement.

L’humain, l’impératif d’adaptation et les nouveaux styles managériaux ont monopolisé les plénières et ont fait réagir des experts et des professionnels durant trois jours.

Le programme s’est articulé autour de trois axes : le pari sur l’humain, le management individualisé et l’adaptation organisationnelle. En effet, la gestion des compétences et des personnalités est le maillon le plus délicat de la gestion des ressources humaines.

Le management individualisé pousse à développer l’autonomie, puisqu’au lieu d’un management vertical, chacun finit par gérer ses propres tâches et ressources.

Quant à l’adaptation organisationnelle, c’est un domaine de recherche très vaste en management qui sera exploré plus en profondeur lors de MEDRH.

« Le Comité de pilotage de MEDRH a travaillé dur pour établir un programme riche et diversifié. Nous avons confronté le savoir théorique aux récits d’expérience pour connecter le savoir théorique et pratique. La participation à l’événement permet non seulement d’approfondir ses connaissances, mais aussi de faire des découvertes qui sauront ravir les néophytes comme les plus expérimentés », a déclaré Maha Chehata, présidente du Comité de pilotage…

Le programme établi a donné le choix aux participants entre 5 espaces et 5 activités parallèles. Ainsi, chacun a pu choisir une des 5 salles du Centre de congrès de l’hôtel Le Royal à Hammamet.

Entre conférences, interviews de dirigeants et workshops de co-construction, les participants ont pu choisir un programme individualisé en fonction de leurs besoins et intérêts.

En une journée et demie, MEDRH a garanti 25 heures de contenus avec 40 intervenants représentant 9 pays différents.

Outre la richesse du contenu, MEDRH a offert une grande richesse en matière de réseautage et cette dimension est fort importante pour chaque professionnel.

—————

MEDRH 2021 est organisé sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CNFCPP, l’ANETI et l’IACE.