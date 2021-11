Une soirée toute en musique du 21ème siècle, concoctée avec le FAIR Paris (dispositif d’accompagnement d’artistes dans le secteur des musiques actuelles) pour découvrir Arthur Ely et Oré, est prévue pour le 17 novembre à l’Institut Français de Tunisie (IFT). Deux jeunes univers musicaux différents où les styles se mélangent avec Arthur Ely qui jongle en un clic du hip-hop à la chanson en passant par l’électronique et Oré qui s’exprime avec un flow agité qui enchaîne à sa musique hybride, mélange de codes électro et de rap contemporain. Une soirée musicale où le numérique et la poésie fusionnent pour faire naître des musiques contemporaines et actuelles

La soirée se tiendra aussi au Théâtre Municipal de Sfax le 19 novembre à partir de 19h00.

Arthur Ely est un philosophe d’une génération pour laquelle l’alternatif devient la norme. Arthur tente de soulever de grandes questions dans des chansons pleines de simplicité. Comment être heureux ? A partir de quand les jeunes deviennent des adultes et dirigent le monde à leur tour ? Est ce qu’il aime ne plus manger de viande, et même plus de crevette ?

Dans sa chambre avec sa guitare, entre sa fenêtre et l’écran de son ordinateur, Arthur concocte une pop alternative, drôle et poétique dans laquelle il questionne les modes de vie, les rêves et les désillusions, le quotidien et ses beautés ordinaires.

Or? est une jeune artiste échappée des jupons d’Odezenne, Camille et IAM. Entre fantaisie réaliste et réalité fantasmée, Oré ne choisit pas et balance sa ” pop-hiphop ” sur la vague électronique du XXIème siècle.

Derrière sa mine d’évadée de la maternelle, se cache le personnage d’une joueuse de mots fauves et tapageurs, et d’une MAO électrique agressive.