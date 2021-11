Dans le cadre d’un projet de résidence de création et d’échanges au Centre Culturel International de Hammamet, le projet renais Yes Basketball, et les artistes tunisiens Nesrine Jebeur, Halim Yousfi et Jihed khemiri se sont réunis afin de créer un nouveau son commun, fruit des influences de chacun.es des musicien.nes.

Le public pourra les retrouver sur la scène de l’Institut français de Tunisie (IFT) le 16 novembre à 20h30 pour un live inédit et découvrir le fruit de cette collaboration franco-tunisienne.

Le concert est organisé avec le soutien de l’Institut français, la Ville de Rennes et Rennes Métropole.

Yes Basketball est le projet de Pierre Marolleau (Fordamage, Fat Supper, My Name Is Nobody…) qui réunit autour de lui une équipe de choc avec Christophe Le Flohic (Totorro), Stéphane Fromentin (Trunks) et Benoit Guchet (Classe Mannequin).

Yes Basketball synthétise différentes influences, de Beastie Boys, de Deerhoof, Viet Cong ou même Beck, naviguant entre Hip-Hop, Math-Rock bruyant, alternance de flows rappés et d’harmonies vocales pop.

C’est parfois violent, ou étrangement fun, mais toujours intense. Yes Basketball est un OVNI : un peu comme si Antoine Rigaudeau dunkait sur la tête de Shaquille O’Neal.