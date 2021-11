L’Association tunisienne de soutien des minorités (ATSM) a organisé, samedi 13 novembre 2021, en partenariat avec l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH) dans la salle de la mairie de Carthage, une table ronde autour du thème de son projet “Plaidoyer en faveur des migrants”.

Cette rencontre se tient dans le cadre du programme initié par l’IADH avec la coopération Suisse “Positionner les droits humains des personnes migrantes au cœur des politiques publiques tunisiennes”.

Un spot de sensibilisation a été diffusé à cette occasion comportant les témoignages de défenseurs des droits humains et d’artistes tels que Bochra Belhaj Hmida, Marwan El Erian, Chedly Arfaoui et Rabeb Srairi dans lequel ils appellent à l’amélioration des conditions des migrants et à leur protection face aux dangers qui les guettent et à la mise en place d’un cadre juridique garantissant leurs droits.

Les représentants des municipalités qui ont participé à la rencontre ont donné un aperçu de leurs actions visant à aider les migrants en termes d’assistance médicale, d’aide alimentaire et d’inscription de leurs enfants dans des écoles.

Parmi les recommandations issues de la table ronde, la création d’une commission regroupant les parties intervenantes pour le suivi des préoccupations des migrants. Il a été décidé également de créer un observatoire qui aura pour mission de recenser les difficultés auxquelles font face les migrants notamment pour la régularisation de leur situation administrative, comme la carte de séjour pour les étudiants.

Ont participé à la rencontre la chef de projet régional, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM Tunisie), Paola Pace, ainsi que des acteurs de la société civile et des représentants de l’IADH. Y ont pris part également des représentants de plusieurs associations de l’Afrique subsaharienne et des municipalités de Carthage, La Goulette, La Marsa et Bhar Lazreg.