Les “Journées Roses du Sud ” portant sur le dépistage du cancer du sein en milieu professionnel a démarré, vendredi 12 novembre 2021, à Djerba (gouvernorat de Médenine) au profit des femmes actives dans le secteur touristique avec la participation de médecins des secteurs public et privé.

Selon le commissaire régional du tourisme, Hichem Mehouachi, cette campagne initiée par le ministère de la Santé consiste à effectuer gratuitement des diagnostics cliniques, des radios et des scanners ainsi que des tests de dépistage du coronavirus sur des femmes de la région exerçant dans le secteur du tourisme.

Il a souligné que l’objectif de la campagne est de consacrer l’intérêt porté aux ressources humaines et celui de préserver la pérennité des institutions, notamment dans le secteur du tourisme, ainsi que de protéger les citoyens.

Initiée par les ministères de la Santé et du Tourisme, cette campagne s’inscrit dans la continuité de l'” Octobre rose ” et se déroule les 12 et 13 novembre 2021 à Midoun, et sera généralisée dans une phase ultérieure aux différents secteurs d’activité.