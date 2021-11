Attijari Bank a octroyé un prêt de 20 millions de dinars (MDT) à la Compagnie Internationale de Leasing (CIL), tout en bénéficiant d’une garantie de partage des risques à hauteur de 50% du prêt en question accordée par la BERD, a fait savoir la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

L’action conjointe de la BERD et d’Attijari bank Tunisie vise à renforcer l’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises tunisiennes (MPME). La CIL octroiera une partie de ce financement aux MPME gérées par des femmes ; lesquelles entreprises bénéficieront également d’une assistance technique.

Le prêt contracté par CIL, une des premières sociétés de leasing en Tunisie, devrait lui permettre d’accorder, à son tour, des crédits à des MPME locales qui comptent parmi ses principaux clients et qui ont besoin d’un appui financier pour couvrir leur manque de liquidités dû à l’impact de la pandémie du coronavirus, a fait savoir la BERD.

Le prêt est appuyé par l’Union européenne dans le cadre de son initiative pour l’inclusion financière, un programme conçu pour aider les MPME dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED), à devenir plus compétitives et à se développer. Il propose un financement et un savoir-faire afin de stimuler le développement et créer des emplois.