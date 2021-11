Les services de la prison civile à Siliana ont organisé, mardi 9 novembre, une Journée d’appui à la réhabilitation en milieu carcéral visant à doter les détenus des compétences nécessaires pour une meilleure intégration après qu’ils aient purgé leur peine.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur de la prison de Siliana, Mohamed Naghmouchi, a souligné que le programme de réhabilitation des détenus prévoit plusieurs mécanismes d’intervention dont la mise à disponibilité de divers ateliers professionnels (pâtisseries, coiffure, électronique, etc.), appelant à l’impératif d’activer les conventions dans ce cadre.

Pour sa part, la cheffe de service de la femme et de la famille à Siliana, Ines Bouhelli a indiqué à l’Agence TAP, qu’un effort d’encadrement des détenus et de leurs familles est déployé dans la région, et ce dans le cadre d’un accord paraphé avec la prison civile de Siliana.