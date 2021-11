L’importance de développer des législations et des textes réglementaires régissant les activités des avions très légers et l’aéromodélisme, a fait l’objet d’une réunion tenue, lundi, entre le ministre des Transports et de la Logistique, Rabii Majidi et une délégation de La fédération tunisienne d’Aéronautique et d’Aéromodélisme.

Cette rencontre vient confirmer l’intérêt porté par le ministère des Transports et son ouverture sur ce type d’activité, compte tenu de ses dimensions et de son rôle sur les plans social, touristique et scientifique et en termes de développement des compétences des jeunes, a indiqué Majidi, cité par un communiqué du ministère des Transports.

Il a appelé à instaurer une nouvelle culture de l’aviation et à élaborer des études pour identifier les problèmes qui freinent la performance de ce créneau, et ce, dans le cadre d’une approche participative.