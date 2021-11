La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, et la présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) Radhia Jerbi, ont passé en revue au cours d’une séance de travail lundi, les moyens de renforcer la coopération au cours de la prochaine étape et les possibilités d’établir un partenariat dans le domaine de la formation des femmes dans les régions selon les besoins de chaque région, outre la mise en place de projets pilotes dans quatre gouvernorats d’intervention prioritaires.

La ministre a souligné, dans un communiqué publié par le ministère, l’importance de l’autonomisation économique des femmes, appelant à redoubler d’efforts pour inciter les femmes et les filles à lancer leurs propres projets.

Elle a indiqué que le ministère s’emploie à sensibiliser les femmes et à développer des pratiques sociales équitables pour les femmes dans le cadre d’une approche socio-culturelle.

Pour sa part, Radhia Jerbi a exprimé le soutien de l’Union nationale de la femme tunisienne au gouvernement et aux femmes membres du gouvernement, partant de la conviction de la nécessité de l’accès des femmes aux postes de décision.

Elle a soulignant la disposition de son organisation à travailler avec le ministère dans divers programmes tels que la lutte contre la violence à l’égard des femmes, l’abandon scolaire et l’autonomisation économique des femmes, en particulier dans les zones rurales.

Au cours de cette réunion, il a été convenu de réfléchir à l’élaboration d’un plan de coopération pour la présentation de la loi n°37 de 2021 relative à l’organisation du travail domestique, afin de sensibiliser les employeurs et le groupe cible.