Ecourter les mesures exceptionnelles est une ” étape importante mais insuffisante en l’absence d’un calendrier clair et précis définissant les échéances de la période à venir “. C’est ce qu’ont déclaré, vendredi 5 novembre 2021, des dirigeants de partis politiques, cités par l’agence TAP.

Réagissant à cette annonce du président de la République, Zouheir Maghzaoui (secrétaire général du Mouvement Echaab), Mohsen Nabti (porte-parole du Courant populaire) et Issam Chebbi (secrétaire général du Parti républicain) estiment que le dialogue ” innovant ” avec les Tunisiens proposé par le chef de l’Etat est certes ” important ” mais aussi essentiel que le dialogue avec les partis politiques et les organisations nationales qui adhèrent aux démarches de rectification du processus.

” Nous devons actuellement travailler sur le sauvetage économique et sortir le pays du risque de faillite “, ont-ils insisté.

Le président Kaïs Saïed a annoncé jeudi, à l’ouverture du Conseil des ministres, que les mesures exceptionnelles seront écourtées et qu’un prochain Conseil ministériel examinera le texte proposé, relatif au dialogue qui sera organisé de manière innovante avec les Tunisiennes et les Tunisiens à l’intérieur du pays et à l’étranger “.