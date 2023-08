Des mesures exceptionnelles pour financer les campagnes agricoles, notamment la campagne céréalière et celle des dattes, ont été décidées, mardi, à l’issue d’une réunion des commissaires régionaux au développement agricole et des chefs des agences régionales de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), a annoncé le ministère de l’Agriculture, de ressources hydrauliques et de la pêche.

Les participants à cette rencontre ont discuté du montant des financements alloués à la campagne de grandes cultures, notamment ceux orientés vers les petits agriculteurs.

Ces fonds s’élèvent à 17 millions de dinars (MD) réservés au secteur céréalier et 5 MD au financement de la campagne des dattes. Ces mesures, qui seront annoncées le jeudi 31 août courant, à travers la publication d’une circulaire commune, cibleront la réalisation de l’autosuffisance dans la production de blé dur et la promotion des exportations de dattes et d’huile d’olive et ce, en aidant les petits agriculteurs à faire face aux coûts de production.

Les participants ont examiné, également, les moyens à mettre en place, en vue de développer les mécanismes de financement, de fixer les délais de réponse aux demandes de crédits, ainsi que de simplifier et réduire les procédures administratives. Il importe de souligner que cette rencontre a été présidée par le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati. Ont pris part à cette rencontre, le directeur général de la BTS et les deux gouverneurs de Kébili et de Tozeur, ainsi que de hauts responsables et des cadres du ministère et des agences régionales de la BTS.