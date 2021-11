Le taux d’inflation s’est établi à 6,3% en octobre 2021, après une stabilité à 6,2% durant les deux mois précédents, selon les chiffres publiés vendredi 5 novembre 2021 par l’Institut national de statistique (INS).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a lui aussi progressé à 6,3% après 6% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué à 6,2% et les prix encadrés à 6,7%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,5% contre 4,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

D’après l’INS, cette progression du taux d’inflation est due essentiellement à l’accélération du rythme des hausses des prix des articles d’habillement et chaussures (8,6% contre 7,8% le mois dernier) et des produits et services de l’enseignement (7,8%, contre 6,1% au mois de septembre).

Pour ce qui est des prix des produits alimentaires, l’INS fait état d’une légère décélération des rythmes d’augmentations annuelles (7% contre 7,2%).

Ce taux est expliqué par le renchérissement des prix des volailles de 27,3%, de l’huile d’olive de 23%, des œufs de 14,4%, des fruits frais de 13,7% et des poissons frais de 8,3%. En revanche, les prix des viandes bovines et ovines ont baissé, sur un an, respectivement de 4,3% et 2,9%. Il en est de même pour les prix des fruits secs qui ont diminué de 7,1% sur un an.

Concernant les prix des produits manufacturés, ils ont augmenté de 7,5% sur un an, en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 8,5%, des matériaux de construction de 12,4%, des produits de l’habillement de 8,6% et des produits d’entretien courant du foyer de 5,9%.

Pour les services, les prix ont évolué de 4,6%, au vu de l’accroissement des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 6,5%, des services de santé de 6% et des loyers de 4,5%.

En octobre 2021, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% après 0,6% le mois précédent, en raison de l’enchérissement des articles d’habillement de 6,4%, de l’alimentation de 0,9%, et des produits et services de l’enseignement de 1,7%.

Par ailleurs, le prix des produits du tabac ont baissé de 0,5%.