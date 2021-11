Cent vingt entreprises tunisiennes bénéficieront d’une formation dans les domaines du commerce électronique et du marketing digital, dans le cadre du projet de Promotion des activités d’exportation vers les de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne”, appelé “PEMA II”.

Un appel à candidatures a été lancé concernant cette formation prévue de janvier à juin 2022 dans les gouvernorats de Tunis, Béja, Sousse et Gafsa, indique le CEPEX dans un communiqué publié mardi 2 novembre 2021.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront, au départ, d’une formation chaque semaine, pour une durée de 4 mois, pour passer ensuite à une étape d’accompagnement individuel par des jeunes professionnels déjà formés pour mettre en pratique les connaissances acquises.

L’objectif de cette formation qui sera assurée par des experts nationaux et internationaux, est d’améliorer les capacités numériques des entreprises tunisiennes, de leur permettre de mieux exploiter les supports et les canaux digitaux pour promouvoir leurs produits et développer leurs exportations, et d’améliorer leurs accès à de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne.

Sont éligibles à cet appel à candidatures, toutes entreprises tunisiennes résidentes, exerçant depuis au moins 2 ans, et opérant dans tout type de secteur d’activité sauf le secteur des travaux publics et dont le nombre d’employés varie entre 6 et 199.

Les entreprises doivent également avoir un produit/service fini prêt à être exporté et ayant effectué au moins une opération d’export ou ayant l’intention d’exporter dans les prochains 12 mois.

Les candidats doivent, en outre, avoir un équipement informatique et une connexion Internet dans les locaux de l’entreprise, un site web actif ou une page sur les réseaux sociaux.

Les candidatures des femmes sont fortement encouragées. Un service de garde d’enfants sera offert par le projet pendant les jours de formation pour les femmes accompagnées de leurs enfants, a encore indiqué la même source. Les candidatures seront possibles à travers un formulaire sur l’adresse suivante : www.pema-programme-appui.tn, à remplir et envoyer avant le 30 Novembre 2021.

Pour rappel, le projet PEMA II (Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique Subsaharienne) est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère du Commerce et de développement des Exportations et le Centre de promotion des exportations (CEPEX). Il vise à la promotion des exportations vers les marchés subsahariens.