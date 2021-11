Le gouvernorat de Tozeur abrite, du 1er au 6 novembre, la 14ème édition du programme “Zoom sur les régions”, fruit d’un partenariat conclu en 2018 entre l’Agence Tunis Afrique-Presse (TAP) et la Fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Une équipe de journalistes du siège de l’agence et de ses bureaux régionaux a été mobilisée à cet effet. Elle devait réaliser un ensemble de travaux journalistiques sur les spécificités de la ville de Tozeur, les projets en cours et les principales préoccupations des habitants de Tozeur et des régions limitrophes.

Les sites touristiques et archéologiques ainsi que l’énergie solaire photovoltaïque et le phosphate figurent parmi les thèmes qui seront abordés par l’équipe de la TAP.

La rubrique “Zoom sur les régions”, de l’agence TAP est un produit lancé, depuis quelques années, en partenariat avec la Fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung. Il s’intéresse, cette fois, aux préoccupations des professionnels et des habitats de Tozeur, souligne, Chaouki Aloui, directeur des relations extérieures de l’agence TAP.

Il s’agit de renforcer l’information régionale et de proximité au sein de l’agence, et par la même, promouvoir la formation des journalistes dans le “mobile journalism.”

Pour cette 14ème édition, elle sera marquée par une série de productions journalistiques autour de thématiques diverses (couvertures, reportages, portraits, enquêtes…).

Parmi les sujets qui seront couverts : le manque des ressources hydrauliques, la situation foncière et les répercussions sur l’investissement, la zone frontalière de Hezoua, les problèmes des agriculteurs, l’apiculture, le secteur forestier, l’infrastructure et les services de sport, les difficultés rencontrées par les femmes et les jeunes en milieu rural et la contrebande.