Les conférences faisant partie de la semaine africaine du pétrole, tenues en partenariat avec «Lean in Energy» (LIEN), comprendront les séances de discussion intitulées : «AOW Accelerates : Diversité et inclusion : Une initiative évolutive entendant encourager et promouvoir une plus grande diversité et la parité des sexes au secteur de l’énergie».

Dans le cadre de l’organisation des séances de discussion intitulées « AOW Accelerates : Diversité et inclusion », les entités organisatrices de la semaine africaine du pétrole, en son édition de l’an 2021, ont uni leurs forces à Lean in Energy (LIEN) tout en entendant promouvoir les pratiques encourageant l’inspiration d’une plus grande parité entre les sexes, notamment en faveur des femmes, dans les futurs environnements du travail relevant du secteur de l’énergie.

À cet égard, la présente initiative examinera le rôle assumé par la diversité et l’inclusion aux termes de la transition énergétique en Afrique, tout en tenant un dialogue évolutif, favorisant un niveau de croissance inclusif au secteur de l’énergie, et tenant en compte les apports et contributions des alliés masculins dans le cadre de ces discussions.

Ceci dit, et afin de promouvoir et encourage les générations futures relevant des femmes dirigeantes qui travailleront au secteur de l’énergie, la semaine internationale du pétrole 2021 entend faciliter la tenue de discussions essentielles au cours desquelles ces femmes auront l’opportunité de partager leurs contributions et apports relevant de ce secteur, tout en abordant les perspectives différentes exprimées par leurs collègues masculins.

Ainsi, les parties prenantes inciteront la tenue d’un dialogue évolutif portant sur les questions relevant de l’égalité au niveau de la chaîne de valeur énergétique en Afrique, tout comme elles participeront à des discussions et conversations visant à remettre des recommandations sur les directions à adopter dans le cadre de permettre une plus grande participation des femmes dans le secteur de l’énergie.

Lamé VERRE, co-présidente des affaires de l’Europe et la région de l’Afrique subsaharienne à Lean in Energy (LIEN), a annoncé : « La mission de LIEN entend promouvoir et encourage les femmes et les alliés du secteur de l’énergie… afin qu’ils puissent réaliser leurs ambitions et attentes grâce à l’encadrement entre homologues, les contributions de la communauté, la sensibilisation du publique, l’éducation, et la revendication. Notre partenariat avec les entités organisatrices de la semaine africain du pétrole offrira une plateforme de collaboration permettant aux deux parties d’influencer la plus grande partie de l’audience concernée… ».

La parité entre les sexes sans obstacles

Alors que le monde s’apprête à accélérer la réalisation de la transition énergétique et l’exécution d’une politique de faible émission de carbone, l’inspiration d’une plus grande diversité, égalité, et inclusion forme un élément bien important dans ce cadre-ci.

Ainsi, le cas est dorénavant devenu bien clair alors que le manque au niveau de la main-d’œuvre devient de plus en évident. Toutefois, il serait nécessaire de noter que le continent africain connaît aujourd’hui un grand changement grâce aux découvertes, l’évolution des tendances relevant des secteurs concernés, le choix et l’adoption de solutions portant sur l’énergie renouvelable, et les innovations technologiques.

La disponibilité d’une main-d’œuvre est devenue donc nécessaire. Ceci dit, les femmes auront à assumer un rôle fondamental en ce qui concerne la contribution au développement réussi du secteur de l’énergie.

À cet égard, Cynthia LUMOR, la directrice générale adjointe de la société Tullow Ghana, a déclaré : « Alors que les nations du monde entier ont inclus la diversité et l’inclusion dans le cadre de leurs agendas principaux, il est aussi nécessaire de noter que le fait que nous assumons un rôle à l’égard de l’incorporation de cette caractéristique importante en Afrique, notamment dans le secteur de l’énergie au continent. Je suis certaine que les séances de discussion intitulées “AOW Accelerates : Diversité et inclusion“ offriront une plateforme importante entendant contribuer à l’autonomisation des femmes, tout en les encourageant à participer à la prise de décisions et le développement ainsi que la croissance du secteur de l’énergie. Ces étapes répondent également à l’objectif de la parité des sexes tel qu’établi par l’Organisation des Nations unies dans le cadre de ses Objectifs de Développement Durable… Il est donc nécessaire d’assurer la participation des femmes à des séances de discussion essentielles et importantes qui peuvent contribuer à redéfinir le secteur de l’énergie ».

Paul Sinclair, vice-président de la Division de l’énergie et directeur des relations gouvernementales au sein du corps organisateur de la semaine africaine du pétrole et la série intitulée « Le futur de l’énergie en Afrique », a annoncé : « Le débat relevant de l’inclusion et la diversité a toujours été un sujet essentiel et important. Le secteur de l’énergie a indéniablement besoin d’une plus ample participation des femmes… Ceci dit, et afin de faciliter ce développement évolutif, une collaboration avec Lean in Energy s’est avérée être essentielle…».

La « Power List 2021 » comprend 50 femmes inspirantes, du Maroc au Cap… Ces femmes entendent travailler et encourager les autres personnes actives au sein du secteur de l’énergie dans le cadre de l’exécution du travail qui fut récemment lancé.

En outre, comme le secteur de l’énergie traditionnelle est sur le point de témoigner à une nouvelle transition, cette période s’avère être opportune pour promouvoir la sensibilisation envers la diversité et l’inclusion et ce, afin d’assurer que la voix et les opinions des femmes soient entendues dans le cadre de la définition de cette opération de transition.

En somme, la semaine africaine du pétrole tiendra sa vingt-septième exposition à Dubaï, du 08 au 11 novembre 2021, et réunir des parties prenantes concernées par la prise de décisions ainsi que les ministres des portefeuilles pertinentes de plusieurs pays africains et les Émirats arabes unis.

La conférence offrira une plateforme qui initiera la tenue d’un dialogue essentiel, la remise de solutions, et la garantie d’un engagement positif afin de surmonter les défis et enjeux confrontés par le secteur de l’énergie en Afrique, tout comme cette conférence facilitera l’établissement de partenariats avec les parties prenantes au Moyen-Orient et dirigera les investissements en faveur des projets relevant de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique.