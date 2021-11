La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, appelle à réfléchir à l’élaboration d’une étude sociologique traitant de la condition des femmes agricoles, notamment celles diplômées des instituts supérieurs d’agriculture.

Lors d’une réunion avec les cadres du Centre de recherche, d’études, de documentation et de l’information sur les femmes (CREDIF), lundi 1er novembre, la ministre a recommandé d’adopter les données de la Ligne verte 1899 pour le signalement des cas de violences faites aux femmes, dans les recherches et études liées à toutes les formes de violence, y compris la violence digitale.

La réunion a également abordé les domaines d’activité du CREDIF et les réalisations accomplies au cours de la période récente.

Un nombre de cadres du centre ont présenté le projet de budget du centre pour l’année 2022 et les programmes futurs qui concernent principalement la mise en place d’une revue scientifique spécialisée, la participation à la foire internationale du livre au cours de ce mois et l’élaboration d’une étude sur le traitement médiatique du phénomène de la violence numérique et sur les femmes en situation de vulnérabilité.

En ce qui concerne le “Prix Zoubeida Bchir pour les écrits féminins”, la ministre a souligné la nécessité d’égaliser la valeur du prix pour la catégorie des créations littéraires avec la catégorie de la recherche scientifique et de séparer les prix attribués aux romans et ceux décernés aux recueils de poésie afin d’assurer une représentation créative plus équitable.

Le ministre a auditionné les préoccupations du personnel du centre, notamment celles liées à l’organigramme et au statut de cet établissement, outre la mobilisation des ressources humaines et la régularisation du problème foncier du centre.