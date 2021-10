La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, a souligné que la mise en œuvre de la résolution 1325 sur “la femme, la paix et la sécurité” permettra de changer l’image des femmes dans les situations de conflit: de celle de victimes des conflits et des guerres à celles de participantes œuvrant activement au maintien de la paix et de la sécurité.

A l’ouverture d’un séminaire organisé à Tunis à l’occasion de la célébration du 21e anniversaire de l’adoption de cette résolution, Belhadj indique que son département s’emploie à mettre en place une base de données actualisée entre les différentes structures intervenantes et la société civile concernées par la résolution 1325, outre la promulgation de lois et de textes réglementaires qui tiennent compte du principe de la parité dans toutes les instances élues.

Ella rappellera que la Tunisie avait mis en place un plan d’action national 2018-2020 pour la mise en oeuvre de la résolution onusienne 1325 afin de l’insérer dans les divers plans sectoriels et partant, dans un plan général réunissant 158 membres relevant des structures gouvernementales et de la société civile, qui sont actuellement en cours d’évaluation, précisant que les travaux de ce plan d’action national ont été bloqués en raison de la pandémie du coronavirus.

Le plan d’action national s’est basé sur les quatre principaux thèmes de la résolution onusienne à savoir, la prévention, la protection, la participation, les secours, l’instauration de la paix et la reconstruction ainsi que d’un cinquième thème qui est l’information.

De son côté, la représentante ONU-Femme en Tunisie et en Libye, Begona Lasagabastar, a déclaré que cet organisme collabore avec les ministères concernés pour concrétiser les objectifs liés au renforcement du rôle de la femme à court, moyen et long terme à travers des budgets qui prennent en compte le genre social.

A noter que ce séminaire, ayant pour thème” la résolution 1325 du Conseil de sécurité en vue de renforcer le leadership féminin aux plans national et local”, a été organisé par le ministère de la Famille en partenariat avec ONU-Femme Tunisie.

Il a été précédé par un atelier de travail à Zarzis (gouvernorat de Médenine) ayant permis à environ 30 organisations de la société civile d’échanger les points de vue sur l’agenda de “la femme, la paix et la sécurité”.