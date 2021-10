Tunisie-Dette publique  : Un endettement qui s’établira à 109 milliard de dinars à fin 2021

La Tunisie a réalisé en 2010 un taux de croissance du PIB proche de celui enregistré en 2009, soit 3%, les agents économiques non financiers avaient intensifié leurs recours à l’endettement intérieur lequel rapporté au PIB est passé de 58% à 64,6%, leur taux d’endettement extérieur avait légèrement progressé.

L’endettement total de l’Etat avait pour sa part baissé, qu’il s’agisse aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.

Mais depuis, l’endettement total qui était de l’ordre de 25 MDT, a été multiplié par 10 ans après par 4 ans, enregistrant une augmentation de 75 MDT.

10 ans après, chaque Tunisien supporte un endettement extérieur supérieur à son revenu annuel moyen, soit près de 9 200 dinars.

Ceci alors que, précise un observateur avisé de la scène économique, « le volume d’investissement réalisé durant cette décennie est nettement inférieur au montant de l’endettement additionnel, ce qui confirme que cette augmentation est le résultat de la dépréciation du dinar (pour la partie endettement extérieur) et du financement des dépenses courantes de fonctionnement (salaires, moyens généraux, etc.) ».

En 2010, le montant des dépenses allouées au développement était de l’ordre de 5,5 milliards de dinars. Elles n’ont depuis cessé de baisser et de se réduire comme peau de chagrin.

Une décennie où même la maintenance et la rénovation des infrastructures de base dont la voierie n’ont pas été réalisées.

Où sont passés les prêts, dettes et autres dons ? Dans la rubrique “salaires” suite aux recrutements de centaines de milliers d’amnistiés et de sympathisants-partisans ? Dans les privilèges accordés à l’armada des ministres formant les bataillons des gouvernements « politiques » (sic) qui ont suivi le soulèvement de janvier 2011 ? Qu’en est-il des projets prévus dans le cadre des lois des finances successives depuis 2011, qu’il s’agisse d’hôpitaux, d’universités ou de maintenance des infrastructures de base ?

10 ans après janvier 2011, la Tunisie est devenue incapable de lever des fonds sur les marchés extérieurs, recentrant son endettement sur la scène nationale. Entre juillet 2020 et juillet 2021, l’endettement a augmenté de 10 MDT environ, provenant en totalité des dettes intérieures, ce qui laisse comprendre que le pays n’a plus aucune possibilité de mobiliser des ressources étrangères en raison de la dégradation de la situation financière et économique, de ses perspectives sombres et de l’instabilité politique et les prémisses d’une cessation de payement.

L’endettement global s’établira à fin 2021 à 109 MDT, préconisent les experts, représentant environ 90% du PIB. Or, pour une appréciation juste et pertinente de la soutenabilité de la dette totale, il convient d’ajouter à ce montant celui des emprunts des entreprises publiques garantis par l’Etat. Lorsque l’on connaît les difficultés de ses entreprises et leur cessation de payement non annoncés, l’on doit inclure dans le volume global des dettes de l’Etat celui des entreprises publiques bénéficiant de la garantie de l’Etat.

Comment Kais Saied, dont l’intérêt pour l’économie serait minime, compte honorer les prochaines échéances se rapportant au remboursement de la dette, à la compensation, à l’importation des produits de consommation de base dont les médicaments ou encore le carburant et au paiement des salaires ?

Qui enverra-t-il aux prochaines assises de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale défendre le dossier Tunisie alors que le pays risque une nouvelle dégradation de sa note souveraine ?

Des questions qui restent sans réponse, la présidence considérant a priori, qu’elles sont secondaires !

A.B.A