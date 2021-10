L’Association des Ambassadeurs de la sécurité routière (ASR) annonce le lancement officiel de la deuxième décennie de la sécurité routière (2021/2030) visant à réduire, d’au moins 50%, le nombre des décès et des blessés dus aux accidents de la route à travers les pays du monde entier.

Lors d’une conférence tenue à Tunis, jeudi 28 octobre 2021, Afef Ben Ghenia, présidente de l’association, a appelé le gouvernement et les ministères concernés, tels que les ministères du Transport, de l’Intérieur et de l’Equipement, à adhérer à ce programme afin de développer les plans d’action et les objectifs nationaux et locaux visant à réduire le nombre d’accidents en Tunisie.

La Tunisie enregistre, chaque année, un millier de décès causés par des accidents de la route, soit une moyenne de 3 décès et 19 blessés par jour, a-t-elle indiqué.

50% des personnes décédées dans des accidents de la route sont des jeunes âgés entre 15 et 29 ans, appelant le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans le cadre du plan international pour réduire de moitié le nombre de décès et de blessés graves des accidents de la route.

“Il est nécessaire d’adopter ce plan d’action dans la stratégie nationale de la sécurité routière”, a-t-elle estimé.

Par ailleurs, la présidente de l’ASR souligne l’impératif pour la Tunisie d’adhérer au programme de la nouvelle décennie, rappelant que la Tunisie ne s’est pas réellement engagée dans la précédente décennie (2011/2020).

Elle a, dans ce contexte, proposé à la cheffe du gouvernement d’organiser un entretien avec des membres de l’association sur les moyens d’atteindre les objectifs de la nouvelle décennie et réaliser les projets d’avenir, appelant à instaurer la culture de la sécurité routière à travers les campagnes de sensibilisation.

Selon Ben Ghenia, les accidents de la route à travers le monde sont estimés à 13 millions de décès supplémentaires et 500 millions de blessés au courant de la prochaine décennie, contre un million 300 mille décès enregistrés la décennie précédente.

Depuis sa création le 5 février 2013, l’association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière œuvre à lutter contre les accidents de la route et à associer les différents usagers de la route aux efforts de sensibilisation et de consécration de la culture de “Tous responsables face à la route”.