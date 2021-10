La Tunisie dispose d’un stock de céréales (orge fourragère, blé dur et blé tendre) couvrant près de trois mois de consommation nationale, soit jusqu’à la seconde moitié de février, indique l’Office des céréales, jeudi 28 octobre 2021.

Ces estimations prennent en compte les céréales qui sont en cours d’importation et dont la quantité s’élève à 411 mille tonnes de blé dur, 390 mille tonnes de blé tendre et 361 mille tonnes d’orge fourragère.

Face à la tendance haussière du marché international des céréales, depuis juillet dernier et qui se poursuivra jusqu’à la prochaine saison de la moisson, l’Office projette de poursuivre son programme d’achat afin de couvrir les besoins nationaux, jusqu’à la prochaine récole de 2022.Selon l’Office, le blé dur est le céréale le plus cher sur le marché international, précisant que son prix est estimé à 820 dollars/ tonne.

Pour ce qui est du blé tendre, la même source a indiqué que son approvisionnement en ce céréale se poursuivra normalement, expliquant que son prix reste stable vu que sa production reste abondante sur le marché international.

La récolte céréalière s’élève à 16,4 millions de quintaux cette saison, selon les estimations du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Les besoins nationaux en céréales varient entre 28 et 30 millions de quintaux par an, selon les données du ministère.