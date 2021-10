Les prix “Energy Globe Award” ont été remis aux entreprises tunisiennes Chahtech et Hawkar gagnantes des éditions 2020 et 2021, lors d’une cérémonie organisée à la résidence de l’ambassadeur d’Autriche à Gammarth (banlieue nord de Tunis), mardi 26 octobre 2021.

L’Energy Globe Award, une initiative privée autrichienne, est décerné chaque année depuis 2000, à des projets exceptionnels et durables dans le domaine de l’environnement et de l’énergie. Il est actuellement le prix environnemental le plus important au monde avec plus de 180 pays participants. Entre 2 000 et 3 000 projets sont soumis chaque année. Les prix sont décernés aux niveaux national et international dans 5 catégories : la terre, le feu, l’eau, l’air et la jeunesse.

Un technologies “reine” à l’étranger mais pas en Tunisie

Le prix de l’année 2020 a été remis à l’entreprise Chahtech. Son produit primé consiste en un “diffuseur enterré”, une nouvelle technique visant une gestion optimale des eaux d’irrigation. Le diffuseur enterré peut être utilisé pour l’irrigation des arbres et arbustes fruitiers et forestiers ainsi que pour des cultures maraîchères et plantes ornementales mises dans des pots, containers, vases et bacs.

Le DG de Chahtech, Lachhab Chahbani, a déclaré que plus de 50 000 diffuseurs sont exportés annuellement vers l’Europe, l’Algérie et l’Arabie-Saoudite, affirmant que le prix Energy Globe Award constitue le 13ème prix obtenu par son diffuseur qui n’a trouvé aucun intérêt en Tunisie.

Regrettant le fait que les responsables du ministère de l’Agriculture n’accordent aucun crédit aux produits tunisiens, Lachhab Chabani a formulé l’espoir de voir les choses changer avec le nouveau gouvernement.

Hawkar…

Le prix de l’année 2021 a été accordé à l’entreprise Hawkar qui a créé un véhicule abordable, capable de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. Plus sécurisé qu’un fauteuil électrique, il est accessible depuis un fauteuil roulant sans nécessiter de manipulation difficile. Le système d’aide à la conduite permet également de s’adapter facilement à différents types d’handicaps physiques.

Selon Khadija Jallouli, DG de Hawkar, ” ce véhicule vise à faciliter la vie aux personnes porteuses d’handicap dont je fais partie. Cette invention a obtenu plusieurs prix et a suscité un grand intérêt avant même sa commercialisation”.

Renforcer la coopération économique et commerciale entre Vienne et Tunis

De son côté, l’ambassadeur d’Autriche à Tunis, Ulla Krauss-Nussbaumer, a souligné l’attachement de son pays à renforcer les relations de coopération économique et commerciale avec la Tunisie, affirmant que les deux pays pourraient travailler ensemble pour surmonter les effets de la pandémie du coronavirus.

Il a affirmé la volonté de son pays d’élargir sa coopération avec la Tunisie à des domaines autres que celui des énergies renouvelables, exprimant la disposition de plusieurs entreprises autrichiennes à engager des partenariats avec des entreprises tunisiennes, notamment dans le domaine des nouvelles technologies.

Nécessité de numériser l’administration

Il a, à ce titre, souligné la nécessité pour la Tunisie de numériser son administration afin d’alléger les procédures administratives et favoriser l’investissement.

Pour le conseiller commercial de l’ambassade d’Autriche à Tunis, Franz Bachleitner, la Tunisie est une plateforme industrielle qui pourrait attirer les entreprises autrichiennes.

La pandémie a négativement impacté les échanges commerciaux entre les deux pays, a-t-il dit, faisant cependant état d’une amélioration de 48% de ces échanges en 2021.

Selon ce responsable autrichien, une augmentation du volume d’investissement de son pays en Tunisie est prévue dans les années à venir, faisant savoir que deux entreprises autrichiennes se sont récemment installées en Tunisie dans les secteurs automobile et touristique.

Toujours selon lui, ” le secteur automobile est un secteur prometteur en Tunisie qui pourrait devenir une plateforme d’investissement dans ce domaine, d’autant que l’Europe s’oriente davantage vers la production des voitures électriques “.

Il est à noter que 20 entreprises autrichiennes sont installées en Tunisie, dont la plupart opèrent dans les secteurs des industries chimiques, électroniques et électriques et du bois.

La Tunisie accueille chaque année près de 25 000 touristes autrichiens, d’après Sami Ben Ayed, directeur du bureau économique autrichien en Tunisie.