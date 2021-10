Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé une amélioration des recettes touristiques de 7%, du 1er janvier au 20 octobre 2021, par rapport à la même période de 2020.

Dans une déclaration à la presse, mardi, en marge de l’ouverture de la 15e édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche ” SIAMAP 2021 “, il a précisé que le nombre de nuitées a augmenté de près de 19%, alors que le nombre d’arrivées en Tunisie a évolué de 3%.

Belhassine a fait état, en outre, du retour des marchés britannique, allemand et russe, suite au retrait de la Tunisie, de la liste rouge de ces pays, ce qui laisse présager une reprise progressive de l’activité touristique dans la période à venir, surtout avec l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays.

Dans le même contexte, il a annoncé l’élaboration d’un plan de relance de l’activité touristique, lequel sera adopté prochainement. Il portera sur une période de trois ans et regroupera des mesures relatives à l’offre touristique, à la promotion, au tourisme intérieur, au protocole sanitaire…

Le ministre a rappelé les mesures sociales, économiques et fiscales adoptées, lesquelles ont permis d’assurer la pérennité du secteur touristique, qui emploie plus de 400 mille personnes directement et indirectement.

Il a fait savoir, aussi, que son département planche sur la révision du cadre juridique régissant le secteur, dans le but d’encourager les investissements dédiés au tourisme alternatif, afin de booster le développement régional dans les zones intérieures du pays.