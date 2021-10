Durant la saison 2020-2021, la Tunisie a exporté, pour la première fois, 11 000 tonnes de dattes vers les marchés allemand et canadien, et plus de 3 000 tonnes vers le Bangladesh.

Mention spéciale pour les ventes enregistrées dans certains pays asiatiques musulmans, à l’instar du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan, lesquelles ventes ont connu une nette amélioration, au cours de la même saison. C’est ce qu’a indiqué aux médias le directeur général du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFRUITS), Samir Ben Sliman.

Selon lui, cette percée de la datte tunisienne sur ces nouveaux marchés très rémunérateurs est certes modeste mais elle annonce de belles perspectives. Car au regard de leur potentiel de consommation de dattes, ces marchés sont de nature à absorber de grandes quantités de nos dattes.

La participation d’exportateurs tunisiens à des Salons et autres événements internationaux spécialisés en la matière ne manquera pas d’aider à atteindre les objectifs souhaités.

A titre indicatif, le responsable la participation d’une délégation tunisienne, du 9 au 13 octobre 2021, au Salon international de l’agroalimentaire en Allemagne (Anuga).

Samir Ben Sliman rappelle que les exportations des dattes tunisiennes, du 1er octobre 2020 à fin septembre 2021, ont atteint 345 000 tonnes. Sur ce total, près de 121 000 tonnes de dattes biologiques ont été exportées contre un peu plus de 125 000 tonnes en 2020.

Quant aux recettes en 2021, elles ont été de l’ordre de 768,9 millions de dinars (MDT) contre 848,3 MDT en 2020.

Selon lui, en dépit de ce recul léger dû à la pandémie de Covid-19 et de la rude concurrence de pays producteurs, la Tunisie a réussi à préserver ses marchés traditionnels (Union européenne, pays du Golfe, pays musulmans du sud-est asiatique).

Pour la saison 2021/2022, les professionnels du secteur tablent sur une récolte de dattes de 368 500 tonnes, soit une augmentation de 7% par rapport à la saison écoulée, et ce malgré les problèmes récurrents de la saison précédente, à savoir la difficulté de commercialisation et de vente des dattes sur pieds.

La récolte de la variété « Deglet Nour » est estimée à 305 000 tonnes contre 283 000 au cours de la saison précédente, soit une croissance de 7,8%.

