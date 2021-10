L’Etablissement de la télévision tunisienne vient de remporter trois grands prix des compétitions radiophoniques et télévisées officielles de la 21èmee édition du festival arabe de la radio et de la télévision de l’ASBU qui a été clôturée vendredi soir 22 octobre 2021 au Théâtre de l’opéra à la Cité de la culture Chedli Klibi à Tunis.

La télévision tunisienne a remporté ainsi le premier prix dans la compétition des séries sociales qui a été décerné au feuilleton ” El Harqua ” de Lassaad Oueslati.

Dans la catégorie des séries comédiques, le deuxième prix a été remporté par ” Ken Ya Ma Kanech ” du réalisateur Abdelhamid Bouchnaq.

Dans la la compétition des programmes de variétés le premier prix a été décerné au programme ” Moi et yosr “.

Pour sa part la Radio nationale a remporté trois prix. Le premier prix dans la compétition de la drame sociale a été décerné au feuilleton ” ena essabab ” d’Anouar Ayachi ; le premier prix dans la catégorie des sports de sensibilisation publique a été décerné au spot ” le combat de survie pour la préservation de l’eau “.

Le deuxième prix dans la compétition des programmes destinés aux personnes âgées a été remis au programme ” Après la soixantaine “.

La cérémonie de clôture de la 21ème édition du festival de l’ASBU qui a été animée par un concert de l’artise syrien Nassif Zitoun a été marquée par un hommage à l’artiste koweitien Chiheb Jawhar qui lui a été rendu par le directeur général de l’Asbu Abderrahim Souleiman.

Ci-après la liste des lauréats des prix dans les compétions radiophoniques et télévisées officielles et parallèles.

Prix des compétions radiophoniques parallèles

Talk show

Premier prix programme ” point de dialogue ” à la radio britannique BBC

Deuxième prix ” pour ta sécurité (radio Sehiroun Soudan)

Spots de sensibilisation publique

Premier prix spot ” lutte contre le discours de haine ” (radio biladi Soudan)

2ème prix spot ” corona et distanciation sociale ” (Palestine)

Mention radiophonique

Premier prix programme ” leurs voix ” (radio biladi Soudan)

2ème prix ” Sehiroun fi kol roubouu soudan ” (radio Sehiroun du Soudan)

Programmes de services publics

Premier prix programme ” les défis des mal-entendants émigrés en Suède ” (radio Suède)

2ème prix programme ” ma psychologie ” (chaine arabe Sky News Emirats Arabes Unis)

Les variétés

1er prix ” Farouk Salama ; le plus jeune instrumentaliste dans la troupe d’Oum Kalthoum ” (radio BBC britannique)

2ème prix ” entre ciel et terre ” (radio Wissal du Sultanat d’Oman)

Les prix des compétions radiophoniques officielles

Drame sociale

1er prix feuilleton ” ena essabab ” d’Anouar Ayachi production radio nationale tunisienne

2ème prix feuilleton ” kamar fi sekket safar ” (radio égyptienne)

Programmes famille et enfant (destiné aux parents)

1er prix ” nos pères après salut ” (radio Koweit)

2ème prix ” Kay nasmou bel hayet ” (radio Irak)

Programmes scientifiques

1er prix ” Bi Basata ” (radio Sultanat d’Oman)

2ème prix ” Notre vie scientifique ” (radio koweitienne)

Spots de sensibilisation publique

1er prix ” combat de survie pour la préservation de l’eau ” (radio nationale tunisienne)

2ème prix spot ” sensibilisation publique ” (radio saoudienne)

Programme jeunesse (success stories)

1er prix ‘Meriem ” (radio irakienne)

2ème prix en ex aequo ” Jeunesse de la vision ” (radio saoudienne) et “sucess story ” (radio algérienne)

Programmes pour femmes (exemples de leadership)

1er prix ” Riwayatouha ” (radio palestinienne)

2ème prix ” Saoudienne ” (radio saoudienne)

Programmes personnes âgées

1er prix ” Rifqan bihom ” (radio saoudienne)

2ème prix en ex aequo ” après la soixantaine ” (radio nationale tunisienne) et ” personnes âgées (radio libanaise)

Prix des compétions télévisées parallèles

Catégorie news

Programme documentaire relatif à la cause palestinienne

1er prix “le documentaire ” Gardiens de la terre ” (compagnie Ramallah Digital Palestine)

2ème prix programme ” Salmia ” (production chaine Palestine aujourd’hui au Liban)

Compte rendu informatif

1er prix ” Jenin fi ezzanzena ” (Palestine)

2ème prix “souffrance des réfugiés ” (chaine Palestine aujourd’hui au Liban)

Programmes interviews

1er prix ” Illy Saab ” (Liban)

2ème prix ex aequo ” el machahir bayna el mohtawa el jed wal Mobtadhal ” (Sultanat d’Oman) et ” Qalb el had ” (chaine Palestine aujourd’hui au Liban)

Les films et les programmes documentaires

1er Prix ” l’eau source de vie ” (chaine arabe de Chine)

2ème prix ” el baja mel bhar ila nahr ” (Soudan)

Les variétés

1er Prix ” Rahet Alina ” (Liban)

2ème prix ” la belle époque ” (Emirats Arabes Unis)

Programme enfants

1er prix ” Adam et Maya ” (Liban)

2ème prix ” Kendil el hikayet ” (Bahrein)

Séries comédiques

1er Prix ” Bi basata ” (Liban)

2ème prix ” Cinématographies 2020 ” (Koweit)

Séries sociales

1er Prix ‘Nesf hayati el Awel ” (chaine arabe de Chine)

2ème prix ” Zanqet errih ” (Libye)

Résultats des compétions télévisées principales

Catégorie news

Programme documentaire sur la cause palestinienne

1er prix ” Nous ne partirons pas ; souffrance des familles Cheikh Jarrah ” (Télévision palestinienne)

2ème prix ex aequo ” Dhakiratou watan ” (Jordanie) et ” Al Qods lana ” (Irak)

Le compte rendu informatif

1er prix ” majzaret charee el wehda ” (Palestine)

2ème prix ” don de sang ” (télévision marocaine)

Programme interviews

1er prix ” quoi après les drogues ” (télévision koweitienne)

2ème prix ” œil sur el Qods ” (télévision jordanienne)

Films et programmes documentaires

1er prix ” Abqar el bahr ” (télévision Qatar)

2ème prix ” Rahhal ” (télévision saoudienne)

Variétés

1er prix ” Moi et Yosr ” (télévision tunisienne)

2ème prix ” Jamaatouna zina ” (Maroc)

Programmes enfants

1er prix ” Studio el atfal ” (Télévision Koweit)

2ème prix ex aequo ” El abqari essaghir ” (télévision saoudienne) et ” Innocence show ” (Télévision algérienne)

Séries comédiques

1er Prix ” jeu E ” MBC Masr

2ème prix ” ken ya ma Kenech ” (télévision tunisienne)

Séries sociales

1er prix ” El harqua ” (télévision tunisienne)

2ème prix ” Ikhtiraq el joze el awel ” (télévision saoudienne)