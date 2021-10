Le déficit commercial mensuel, en septembre 2021, s’est dégradé pour s’établir à 1,439 milliard de dinars, contre 1,275 milliard de dinars en août. C’est ce que vient de publier, vendredi 22 octobre 2021, l’Institut national de la statistique (INS) dans son bulletin de septembre 2021 sur “Commerce extérieur aux prix courants (CVS-CEC)”.

Le taux de couverture des échanges au mois de septembre 2021 a perdu 1,9 point par rapport à août 2021, à 73,8%.

L’INS explique que les échanges commerciaux ont affiché, en septembre et pour le deuxième mois consécutif, une évolution positive notamment pour les importations qui ont progressé de 4,6%, et les exportations qui ont augmenté à un rythme plus modéré de 2%; mais hors produits énergétiques, l’augmentation pour les exportations est de 4,1%, alors que les importations sont en hausse plus marquée de 9,2%.

Légère amélioration des exportations

Au mois de septembre 2021, les exportations continuent leur progression pour le deuxième mois consécutif avec un rythme moins soutenu que le mois précédent. Elles ont augmenté ainsi de 2% pour atteindre le niveau de 4,056 milliards de dinars.

L’INS explique cette amélioration par la forte hausse observée au niveau des exportations du secteur des industries agro-alimentaires (34,3%), ainsi que le secteur textile/habillements et cuirs (10,2%).

De même, les exportations du secteur des mines, phosphate et dérivés ainsi que celles des industries diverses se sont pour leur part accrues respectivement de 12,7% et 18,1%.

En revanche, les exportations du secteur des industries mécaniques et électriques ont accusé une baisse de 7,8% et celles des produits énergétiques ont fléchi de 25,6 %.

Pour les échanges commerciaux selon les pays, les exportations ont crû en septembre 2021 de 2% reflétant des mouvements compensatoires au niveau de l’export selon les régions.

D’une part, les exportations vers les pays de l’Union européenne ont marqué une baisse de 6%. D’autre part, les exportations vers la Turquie ont rebondi de 150,3% sous l’effet d’une nette amélioration des ventes de phosphate.

De même, les échanges de la Tunisie avec la Libye ont augmenté de (111,2%) tirés principalement par les exportations de ciment.

Hausse des importations de 4,6% en septembre 2021

En septembre 2021, les importations ont affiché une hausse de 4,6% pour s’établir à 5,495 milliards de dinars. Cette augmentation provient, selon l’INS, de tous les groupes de produits à l’exception des produits énergétiques dont les importations accusent une baisse de 19,8%.

Hors produits énergétiques, les importations ont enregistré une hausse plus marquée de 9,2%.

Cette croissance est principalement due à la hausse des importations des produits d’alimentation (+63,1%) et des biens d’équipements (+13,4%).

De même, les approvisionnements de l’étranger en matières premières et demi-produits et en biens de consommation ont augmenté respectivement de 1,2% et 2,7%.

Pour les échanges commerciaux selon les pays, les importations ont augmenté avec les pays de l’Union européenne (+2%), la Chine (+25,5) et la Turquie (33,3%). Toutefois, les importations en provenance de l’UMA ont enregistré une baisse de 53,3%.