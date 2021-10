Comme au premier et au deuxième trimestre 2021, la société Céréalis est parvenue à enregistrer un taux de croissance soutenu au cours du troisième trimestre, voyant ses revenus progresser de 23%.

Ceci a été rendu possible grâce aux travaux de fonds réalisés par la Société et ses équipes que ce soit au niveau de la distribution, du marketing, ou du lancement de nouveaux produits. Il est à noter que la société est parvenue à capitaliser sur la saison estivale malgré les conditions particulières ayant marqué cette année (restrictions liées au Covid).

La situation socio-économique reste néanmoins un élément important que nous ne pouvons pas négliger. Nous jugeons donc important de rester vigilants considérant les différents challenges que le pays traverse actuellement, et de leurs impacts éventuels sur le pouvoir d’achat du consommateur Tunisien. Nonobstant cela, la Société, forte de ses capitaux propres, et de ses avantages compétitifs majeurs, reste convenablement armée pour affronter les éventuelles difficultés et tachera de naviguer intelligemment toute période difficile si cela s avère nécessaire.

Pour ce qui est des investissements corporels et incorporels, ceux-ci se sont situés à 418 606 DT au 30/09/21, et ont concerné des équipements d’aménagement, des équipements de placement produit, des équipements de

transport, et des équipements IT.

L’endettement se situe quant à lui à 3 270 983 DT, soit en retrait de 12% par rapport à la même période l’année précédente, et est essentiellement constitué de crédits de gestion.

Au niveau qualitatif, l’entreprise continue à consolider sa position de leader