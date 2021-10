La Société SOTIPAPIER SA porte à la connaissance de ses actionnaires et du public, qu’elle a résilié la convention de tenue de registre de ses actionnaires qu’elle avait signé en date du 01/03/2018 avec l’intermédiaire en bourse BIAT CAPITAL et ce, suite à l’absorption de cette dernière par la société TUNISIE VALEURS et qu’elle a confié cette mission à compter de la Journée de bourse du 20 Octobre 2021 à la Banque Internationale Arabe de Tunisie «BIAT».

Les valeurs mobilières objet de la tenue de registre sont : les actions anciennes, les actions nouvelles gratuites, les actions nouvelles souscrites, les droits rattachés et les Emprunts Obligataires.