La Banque mondiale (BM) est disposée à poursuivre la mise en œuvre des programmes de coopération avec la Tunisie, notamment des programmes d’intégration sociale et économique et de coopération pour soutenir les PME, a déclaré le vice-président de la BM pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj.

Belhaj, qui intervenait à une visioconférence, tenue mercredi après-midi du 20 octobre, avec le nouveau ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a ajouté que la Banque mondiale, qui suit avec intérêt l’évolution des conditions économiques et financières de la Tunisie, est également disposée à soutenir les réformes prévues par le gouvernement pour assurer la relance économique et surmonter la crise actuelle.

Pour sa part, Samir Saied a affirmé que le nouveau gouvernement, conscient des défis auxquels le pays fait face, se penche, actuellement, sur l’élaboration d’un programme de réformes urgent et réalisable, en concertation avec les différents acteurs économiques et sociaux.

Les priorités de ce programmes sont l’impulsion de l’activité économique, l’amélioration de la situation de la finance publique et le développement de la bonne gouvernance, a-t-il développé.

“La Tunisie s’appuie, dans ce processus de réformes, sur ses propres capacités, mais elle s’attend aussi à un appui plus important de la part de ses partenaires”, a assuré le ministre, qui s’est dit “satisfait” de la coopération entre la Tunisie et l’institution de Bretton Woods.

Saied souhaite un renforcement de la coopération avec la Banque mondiale, notamment dans des domaines porteurs de croissance, dont la digitalisation et l’innovation technologique.

Ont participé à cette visioconférence organisée en marge des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se tiennent actuellement à Washington, la ministre des Finances, Sihem Nemsia, la secrétaire d’Etat chargée de la coopération internationale, Aida Hamdi, le directeur du bureau de la Banque mondiale en Tunisie et le directeur du bureau de la Société financière internationale (SFI).