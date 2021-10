Au terme des neufs premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires total de Carthage Cement a connu une hausse de 39% comparé à la même période de 2020.

Activité Ciment :

La production de clinker et de ciment a enregistré une progression respective de 50% et 29% par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre 1098 mille tonnes de clinker et 1307 mille tonnes de ciment au 30 Septembre 2021. Ce qui a permis à la société de poursuivre sa performance commerciale et de consolider sa position de leader du secteur.

La forte hausse du chiffre d’affaires est stimulée par le chiffre d’affaires export (clinker et ciment) qui a atteint 32,915 millions de dinars contre 2,243 millions de dinars à la même période de 2020, soit une augmentation de 1367%.

Le chiffre d’affaires local, est passé de 151,792 millions de dinars au 30 septembre 2020 à 185,639 millions de dinars pour la même période de 2020, soit une augmentation de 22%. Cette hausse est justifiée par la reprise de l’activité en 2021 après une année 2020 impactée par la pandémie COVID-19 et essentiellement par la performance technique et commerciale assurée par le personnel de la société depuis la reprise de la gestion de l’usine.

Activité Agrégats :

Au terme du mois de septembre, la production d’agrégats a enregistré une hausse de 39% par rapport à la même période de l’année précédente et le chiffre d’affaires a connu une augmentation de 16% pour atteindre 11,77 MTND contre 10,180 MTND au 30 septembre 2020 et ce en dépit des retards importants enregistrés dans la reprise des projets d’infrastructure et travaux publics qui freinent toujours le développement souhaité de l’activité.

Activité Ready Mix :

L’activité Béton affiche une progression du chiffre d’affaires de 11% pour s’établir à 8,884 MTND contre 8,011 MTND en 2020.

Les investissements :

Au 30/09/2021 les investissements ont atteint 14,898 MTND.

L’endettement :

Au 30/09/2021 l’endettement a atteint 422,143 MTND soit une baisse de -3% par rapport au 31/12/2020.