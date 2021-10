La société ELECTROSTAR a réalisé durant le troisième trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 257.784 DT portant le chiffre d’affaires cumulé au terme des neuf premiers mois de l’année 2021 à 4.380.171 DT contre un chiffre d’affaires de 2.106.890 DT réalisé durant le troisième trimestre 2020 et un chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2020 de 5.340.504 DT enregistrant ainsi une baisse de 88% sur le trimestre et une baisse de 18% sur le cumul du chiffre d’affaires au 30 septembre.

Cette baisse est due principalement au retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de gestion par les banques et notamment les lignes d’engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.) et ce retard n’a pas été résorbé jusqu’à ce jour et n’a pas permis la réalisation des objectifs fixés en termes de chiffre d’affaires.

Conséquence : en l’absence de nouveaux achats, ELECTROSTAR s’est rabattue sur son stock de marchandises existant pour essayer de limiter le gap entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui réalisé tout en espérant reconquérir ses lignes de crédit de gestion (surtout celles relatives aux engagements par signature) dans les plus brefs délais.

D’autres arguments à faire valoir consistent essentiellement en la propagation de la pandémie du CORONAVIRUS, la baisse du pouvoir d’achat du consommateur, la hausse du tarif bancaire qui freine ELECTROSTAR dans sa quête de financements d’exploitation et l’adoption d’une politique de prudence visant à diminuer le risque clients et à sécuriser les ventes .

2. Sur le plan des engagements bancaires :

Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au 30 septembre 2021 se sont élevés à 107 705 780 DT contre 100 097 778 DT au 30 septembre 2020 ; soit une aggravation de 8% due essentiellement à une aggravation des impayés financiers et commerciaux.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :

– Crédits à court terme : 43.582.352 DT, soit une aggravation de 34% par rapport au 30 septembre 2020 et cette hausse est liée particulièrement à la hausse des impayés (+11 MD).

– Engagements par signature : 2.627.139 DT, soit une aggravation de 3% par rapport au 30 septembre 2020 et cette aggravation est expliquée par la conversion d’un crédit fournisseur (LG en l’occurrence) en un financement en devises pour un montant de 282.402 DT et en même temps par le paiement d’obligations cautionnées pour un montant de 211.232 DT.

– Escompte commercial & Avances sur factures : 1.029.617 DT, soit une baisse de 53% par rapport au 30 septembre 2020 expliquée surtout par la baisse du chiffre d’affaires.

– Crédits à moyen terme : 60.466.672 DT, soit une baisse de 4% par rapport au 30 septembre 2020 expliquée par l’affectation des échéances impayées aux crédits à court terme.

3. Sur le plan des investissements :

La réalisation d’investissements de maintien durant le 3ème trimestre 2021 pour un montant de 4.540 TND portant ainsi leur total au 30 septembre 2021 à 14.032 DT contre zéro investissement au 30 septembre 2020.