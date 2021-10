Les participants à la réunion des chefs d’Etat-major des Marines des pays membres de l’”Initiative 5+5″ ont exprimé la confiance réciproque dans l’avenir des relations entre les Marines des pays de la région, pour une meilleure compréhension des défis communs qui se posent.

Ils ont favorablement accueilli l’initiative de la Libye de créer un centre de coordination et de recherches, en collaboration avec l’Union européenne.

Les participants ont ensuite dressé un bilan positif des projets exécutés, à travers divers programmes et mécanismes dans le cadre de la coopération dans le domaine de la sécurité maritime. Il s’agit du Centre Virtuel de Contrôle du Trafic Maritime qui assure un échange fluide des renseignements entre les centres des opérations maritimes.

Ils ont aussi évoqué “Seaborder “, un entraînement opérationnel organisé par les marines des pays membres, ainsi que le mécanisme d’assistance mutuelle et de coopération dans le domaine de lutte contre la pollution maritime accidentelle.

Les participants ont ensuite passé en revue le mécanisme de coordination navale et son exécution à travers une équipe qui tiendra sa prochaine réunion en novembre 2021 en Espagne pour la mise en place d’un forum multinational visant à coordonner toutes les questions maritimes de l’Initiative 5+5 y compris le contrôle et la sécurité.

L’Initiative 5+5 Défense a été lancée suite à la signature, à Paris en 2004, de la Déclaration d’Intentions, portant sur la coopération dans le domaine de la sécurité.

Elle regroupe la France, l’Italie, Malte, le Portugal et l’Espagne pour la rive nord, et l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie pour la rive sud de la Méditerranée.

Tenus à Tunis, les travaux de la 11ème réunion des chefs d’État-major des Marines des pays membres de l’Initiative 5+5, sous le thème “Connaissance du domaine maritime dans la zone d’opérations de l’initiative “5+5” ont été clôturés mardi.