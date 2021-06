Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a souligné mardi, lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, l’engagement de son gouvernement d’accélérer l’application de la convention convenue lors de la rencontre 5+5 entre le gouvernement et la centrale syndicale.

Mechichi a également rappelé la régularisation de la situation des ouvriers de chantiers et la réactivation de l’accord du 6 février 2021. La situation épidémique dans des régions du pays et le suivi des négociations entre le gouvernement et l’organisation syndicale ainsi que les défis à relever notamment avec les répercussions de la pandémie sur les catégories vulnérables ont été également au centre de cette rencontre.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Taboubi a indiqué que cette rencontre représente une opportunité pour confirmer la crédibilité des négociations avec la partie gouvernementale.

Il a salué par la même occasion l’engagement du gouvernement de publier les décrets d’application des conventions du 6 février dont la date ne dépassera pas le 6 juillet prochain.

La réunion a porté aussi sur l’évolution de la situation épidémique qualifiée de critique dans plusieurs régions du pays et l’impératif d’unifier les efforts et appuyer les mesures prises par le gouvernement afin d’apporter l’aide nécessaires dans ces circonstances difficiles.