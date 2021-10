La préservation des filières agricoles, en tenant compte des coûts de production et en veillant à la régularité de l’approvisionnement du marché à des prix adaptés au pouvoir d’achat du consommateur, a fait l’objet d’une séance de travail, mardi 19 octobre 2021 à Tunis, entre les ministres du Commerce, Fadhila Rabhi, et de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza.

Les deux ministres ont souligné l’importance de faire le point sur la situation de la production et du coût de certains produits agricoles, dont les prix ont connu une hausse, tels que les tomates et les œufs.

Ainsi, des consultations entre les ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et du Commerce et du Développement des exportations se poursuivront sur ce dossier, dans le cadre d’un programme de travail continu entre les deux départements.

Les deux ministres ont souligné l’importance de mieux organiser les circuits de distribution des engrais et des fourrages, de mettre en œuvre un contrôle mixte, en appliquant les mesures dissuasives ainsi que de fixer les circuits de distribution des semences sélectionnées pour mieux les contrôler.

S’agissant du dossier des engrais chimiques, il a été convenu de publier une décision pour fixer les marges bénéficiaires des engrais, tout en intensifiant le contrôle des circuits de distribution, pour que l’agriculteur les achète au prix convenu, tout en procédant à la numérisation.

Pour la filière des fourrages, Rabhi et Hamza ont mis l’accent sur l’importance de réviser les textes réglementaires et juridiques régissant la distribution de ces produits, tout en intensifiant le contrôle, pour contrecarrer les opérations de monopole. Il s’agit également d’appliquer les mesures dissuasives, notamment l’interdiction de l’approvisionnement des contrevenants.