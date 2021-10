Le plan de relance pour la compagnie d’assurances est un gage de prospérité pour l’actionnariat.

“Rejoignez-nous”, dit Mohamed Skander Naija aux actionnaires de la compagnie. AMI Assurances avance à pas sûrs et assurés. AMI entre en collision avec l’avenir et cela se passera sans dommages, disait le DG de la compagnie aux actionnaires lors de l’AGO, et le voilà qui persiste et signe.

Le risque paie !

Il a pour lui d’avoir accéléré la marche des affaires de la compagnie. Il a pu renouer avec la rentabilité plus tôt que prévu dans ses plans antérieurs. Et cela l’habilite à prendre un rendez-vous avec la performance, à l’avenir. Le bon crédit de sa parole rejaillit sur la pertinence de ses actes ! Il n’y a pas de doute, Mohamed Skander Naija est en mesure de soutenir que le bon risque, au bout du compte, ça paie !