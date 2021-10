Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a exprimé, vendredi après-midi, l’intention de son département de mener les consultations nécessaires avec l’UTICA et les hommes d’affaires sur les réformes nécessaires pour faciliter l’activité des investisseurs et ouvrir de nouveaux horizons aux porteurs d’initiatives.

Lors d’une rencontre avec le président de l’organisation patronale, Samir Majoul, le ministre s’est dit également à l’écoute des préoccupations des hommes d’affaires, dans l’objectif d’améliorer le climat d’investissement. Il a mis l’accent sur le rôle important joué par l’UTICA dans la création de la richesse et le soutien des efforts de développement, affirmant que le secteur privé reste la principale locomotive de la croissance, surtout dans cette phase difficile que traverse la Tunisie.

De son côté, le président de l’organisation patronale a affirmé la disposition de l’Union à poursuivre son soutien à l’activité économique dans le pays et aux efforts visant à surmonter les difficultés actuelles et à relancer l’économie. Il a également évoqué les répercussions de la crise sanitaire du coronavirus sur les différents secteurs et les entreprises, soulignant la nécessité de prévoir le soutien et l’accompagnement nécessaire.

Les deux responsables ont également discuté de la nécessité d’améliorer le climat des affaires notamment sur les plans législatif, incitatif et financier et de faciliter les procédures en combattant la bureaucratie.

Ils ont également été unanimes à souligner la délicatesse de la situation économique dans le pays et l’importance de conjuguer les efforts et de mettre en place des mesures urgentes pour sortir de la crise dans les meilleurs délais.

Samir Saied a été nommé, lundi 11 octobre 2021, au poste du Ministre de l’Economie et de la planification dans le gouvernement de Najla Bouden.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a confié mercredi 29 septembre 2021 à Najla Bouden, la mission de former un gouvernement, en application des dispositions du décret présidentiel n°117 de 2021, du 22 septembre 2021, portant sur les mesures exceptionnelles.