Le tour-opérateur mondial TUI a annoncé qu’il envisage de reprogrammer la Tunisie parmi ses destinations touristiques à partir de plusieurs pays européens, après une année et demie d’interruption, rapporte le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, jeudi 14 octobre 2021.

En effet, TUI annonce qu’il relancera la commercialisation des voyages touristiques vers la Tunisie le 5 novembre 2021 en Grande-Bretagne et le 1er décembre 2021 en Belgique.

Il a aussi indiqué qu’il a repris, il y a quelques semaines, la commercialisation des voyages touristiques vers la Tunisie en France et qu’il reprendra la commercialisation de la destination en Allemagne, durant les semaines à venir.

La décision du tour-opérateur intervient suite à l’amélioration de la situation sanitaire en Tunisie grâce à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, outre l’existence d’un protocole sanitaire spécifique au secteur touristique et qui a fait preuve d’efficacité en limitant la propagation du virus dans les établissements touristiques.

Les Russes aussi…

Sur un autre plan, le groupe de travail russe chargé de la lutte contre le coronavirus a annoncé le retour des vols vers nombre de pays dont la Tunisie à partir du 9 novembre prochain.

Le ministère estime que ces décisions favoriseront la reprise de l’activité touristique durant la saison hivernale, ce qui permettra d’atténuer les effets de la crise sanitaire sur les établissements touristiques, le secteur de l’artisanat et les différentes activités liées au secteur touristique.

Créé en 1968, le groupe TUI, dont le siège est à Hanovre en Allemagne, est le plus grand groupe et leader du tourisme du monde et le premier voyagiste français.