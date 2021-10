La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé jeudi la prolongation jusqu’au 19 octobre courant, des délais de déclaration des salaires et le payement des contributions au titre du 3ème trimestre pour l’année 2021.

Dans un communiqué rendu public, la CNSS a précisé que cette prolongation concerne le devoir de déclaration des salaires et le payement des cotisations concernant les ouvriers salariés en plus du payement des cotisations qui concerne les ouvriers non salariés pour le troisième trimestre 2021.

Cette prolongation a été décidée en raison des deux jours fériés, à savoir la fête de l’évacuation et la fête du Mouled, a encore précisé la même source.