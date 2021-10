Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise (CCITJ) Hédi Ben Abbès a appelé, jeudi, à Sousse, à profiter du 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique “Ticad 8” qu’accueillera la Tunisie en 2022, pour booster les investissements japonais en Tunisie et attirer davantage de sociétés japonaises.

“La CCITJ a élaboré, en partenariat avec l’organisation patronale, une feuille de route cernant les secteurs industriels et techniques qui pourraient attirer des investisseurs japonais et constituer le trait d’union entre les différents investissements japonais dans le continent africain”, a encore déclaré Abbès lors d’une conférence organisée en prévision de “TICAD 8″, par l’UTICA en partenariat avec la CCITJ et l’ambassade du Japon à Tunis, sur le thème ” Innovation numérique, intelligence artificielle et industrie 4.0 : Perspectives Japon-Afrique “.

Le premier responsable de la CCITJ, a fait savoir, à cette occasion, que des projets dans les secteurs de la santé et de l’industrie automobile ont été exposés aux partenaires japonais pour les convaincre de l’opportunité d’investir en Tunisie comme point de départ pour étendre leurs investissements au reste des pays africains.

“La Tunisie dispose d’un atout important qui consiste en le nombre important d’entreprises opérant dans les industries numériques et d’ingénieurs. Son climat lui permet d’attirer les investissements dans le domaine des énergies renouvelables et sa longue expérience des entreprises tunisiennes dans le domaine des infrastructures sur le continent africain est également un avantage comparatif”, a-t-il encore dit.

Il estime également que le long littoral dont dispose la Tunisie pourrait être exploité pour lancer des partenariats tuniso-japonais dans le secteur de la pêche et la formation professionnelle pourrait également être un domaine de coopération entre les deux pays qui cible les jeunes africains.

Pour sa part, le directeur général du Pôle de compétitivité de Sousse, Novation City, Hichem Turki a affirmé que cette conférence a été l’occasion de présenter aux partenaires japonais les entreprises installées au sein du pôle.

Il a également affirmé que ces entreprises spécialisées notamment dans le développement de logiciels et de nouvelles technologies, l’électronique et la mécatronique et qui opèrent pour le compte de grandes entreprises internationales, ambitionnent de développer des partenariats avec des investisseurs étrangers à l’instar des investisseurs japonais.

Il a souligné que le Japon est représenté au sein du pôle par la société germano-japonaise Yamaïchi Electronics, affirmant la capacité des entreprises actives au sein du pôle Novation City a assurer la meilleure représentation de la Tunisie au “Ticad 8” notamment après leur réussite à développer des produits de haute technologie à l’instar des rebots destinés à l’usage domestique et au gardiennage et leurs performances dans le domaine d’aménagement des villes intelligentes.

La Tunisie accueillera, en août 2022, la huitième édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) et sera ainsi le deuxième pays africain après le Kenya (2016) à accueillir cette conférence d’envergure.