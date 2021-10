La compagnie AMI Assurances lance une augmentation de capital, dans un climat économique pas tout à fait motivant. L’opération, financièrement bien bouclée, sera sans nul doute hautement gratifiante pour l’enseigne en termes d’image. Monnayer son expertise professionnelle quand la concurrence est sur le qui-vive, ça paie. Qui ne tente rien, n’a rien !

L’événement mérite que l’on s’y attarde. AMI Assurances double son capital, en sollicitant ses actionnaires. La proposition a été largement débattue lors d’une Assemblée générale, mémorable. Le management n’avait pas la partie facile. Lancer une opération d’une telle envergure quand l’économie du pays est en stand-by est une gageure.

Pareil, la place financière se tient en retrait. Déjà que la Bourse n’est pas au meilleur de ses états, initier une telle opération sur le Hors-cote est un pari sur l’avenir du pays et le devenir de la société. Qu’est-ce que vous dites de ça ?

Le plébiscite de l’Assemblée Générale

Les actionnaires ne s’y sont pas trompés. Le plan d’expansion et les perspectives de redéploiement de l’activité de AMI Assurances ne manquent ni de robustesse ni de cohérence. Toute la place a salué un acte de bravoure financière au travers de cette augmentation de capital substantielle.

A l’unanimité, l’AG a validé l’opération. Il faut bien reconnaître que le deal est bénéfique pour tous. Le profilage du portefeuille risque de AMI ne manquera pas de doper le portfolio des actionnaires. Tout le monde est gagnant dans l’affaire.

Apurer le bilan et booster le compte d’exploitation

Les fonds collectés serviront pour partie à apurer les non valeurs d’exercices risqués. AMI a programmé d’être leader sur le marché du risque auto et il y est parvenu. Cette manœuvre avait un prix, à savoir un déficit d’exploitation sur trois ans. L’épreuve est passée, AMI est en pole position et a renoué avec les bénéfices et les résultats sont probants.

A présent toutes voiles dehors, AMI en appétit de performance, sait faire “juter“ le marché, avec une expertise confirmée, elle déploie ses ailes sur des segments aussi porteurs que prometteurs. Après l’expansion, l’heure de la diversification a sonné. On prend le pari que AMI réussira sa mutation professionnelle autant qu’elle a mené à bien sa mutation financière.

Ancienne mutuelle, AMI a basculé en SA et ses 60 000 affiliés lui ont fait confiance dans cette vaste aventure. Et ses nouveaux gros actionnaires, BNA, Groupe Rachid Bouchamaoui et UGTT contribuent à donner du poids à cette entreprise en pleine dynamique de croissance.

Nous explorons les motifs de cette augmentation de capital avec Mohamed Skander Naija, DG de AMI Assurances.