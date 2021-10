La Cité des sciences à Tunis a signé deux accords de partenariat avec le Centre de calcul Al Khawarizmi, portant notamment sur la publicité des activités conjointes, la publication des bulletins électroniques des activités de la Cité des sciences et la mise à disposition d’espaces pour la formation et la création d’un service de SMS.

Dans une déclaration aux médias en marge de la signature des deux accords, le directeur général de la Cité des sciences à Tunis, Fathi Zagrouba, a indiqué que le premier accord fixe les conditions de publication des informations du Centre Al-Khawarizmi au profit de la Cité des Sciences à Tunis à travers le service de SMS ciblant notamment les étudiants et le cadre universitaire.

Le deuxième accord conclu entre la Cité des sciences et le Centre Al-Khawarizmi porte sur l’organisation conjointe d’événements et d’activités scientifiques, de programmes de formation et de publications électroniques et en papier au profit de la Cité des sciences à Tunis, a déclaré la directrice générale du Centre Al-Khawarizmi, Saoussen Krichen.

Dans le même contexte, Jamal Aloui, conseiller à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en charge de la formation à la production numérique et à l’ouverture sur l’environnement au Centre Al-Khawarizmi, a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que le premier accord permettra aux agents de la Cité des Sciences d’utiliser une plate-forme permettant l’envoi de messages courts (SMS) et l’accès à l’information sans avoir besoin de se connecter à Internet.

Il a ajouté que le service de SMS via une plateforme électronique permettra d’assurer le suivi des données et l’étendue de son accès aux bénéficiaires.

En ce qui concerne le deuxième accord, Aloui a indiqué que le Centre Al-Khawarizmi publiera des bulletins électroniques mensuels et hebdomadaires sur le contenu des activités et des programmes de la Cité des sciences.

Selon la même source, la publicité des activités conjointes sera également annoncée à travers les pages des sites de réseaux sociaux, le site Web et la base de données du Centre Al-Khawarizmi, avec l’inclusion du nom et du logo de la cité des sciences en tant que partenaire officiel dans chaque processus de publicité pour des activités communes.

La Cité des Sciences de Tunis s’engage, selon le texte de la deuxième convention, à mettre à disposition des espaces privatifs au profit du centre et à accorder des avantages tarifaires à cet effet.

Par ailleurs le centre Al-Khawarizmi, Saoussen Krichen relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fournit des services Internet à environ 440 établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et garantit la sécurité des informations à travers l’échange des données par courrier électronique et garantit l’hébergement d’environ 350 sites web selon sa directrice, Saoussen Krichen.