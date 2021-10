L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat (ONDCCE) appelle à mettre en place un calendrier clair des mesures exceptionnelles et un programme des réformes politiques, économiques et sociales.

Dans un communiqué publié mercredi 13 octobre 2021, il souligne que ce programme doit être établi en collaboration avec la société civile et les organisations professionnelles nationales.

Il prévient, en outre, des ” risques de tenter une expérience politique nouvelle aux conséquences inconnues, alors que l’Etat est faible, les institutions fragiles “.

L’Observatoire appelle dans ce sens la société civile, les organisations, les personnalités et les compétences nationales à œuvrer de concert pour instaurer les bases juridiques et organisationnelles garantissant la démocratie, l’Etat de droit et la justice sociale.

” L’après 25 juillet ne doit pas faire oublier au peuple que l’effondrement économique, la gronde sociale et l’impasse politique dans lesquels s’est retrouvé le pays sont la responsabilité du Mouvement Ennahdha, acteur principal de la vie politique depuis 2011, ainsi que des partis qui ont partagé avec lui le pouvoir “, insiste-t-il.

L’ONDCCE se félicite par ailleurs du ” souffle de modernisme apporté par le nouveau gouvernement qui compte un nombre respectable de compétences féminines “.